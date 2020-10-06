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Новости > Митрополит Антоний рассказал, насколько важно «закопать свой эгоизм»

Митрополит Антоний рассказал, насколько важно «закопать свой эгоизм»

Александра Кудрявцева
06.10.20 13:54
280
Митрополит Антоний рассказал, насколько важно «закопать свой эгоизм»

Главное: Дела ценны тогда, когда делаются ради Христа. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Человека спасают не дела, какими бы хорошими и ценными они не были, а спасает Господь Своей милостью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Какова наша вера? Может ли она сдвинуть гору равнодушия, защитить от шквала страстей, или она однодневна? Да и ценны ли наши дела, как мы думаем, всегда ли мы их делаем ради Христа? Снова и снова призывает нас Церковь внимательно вникнуть в свою жизнь, где закона, на который можно было надеяться, нет. Могут ли сказать, что апостол Павел веру предпочитает делам. Да, но надо себя спросить: „Наша вера так ли ценна в очах Божих, чтобы все недостатки, ошибки, грехи рассеивались, как дым, и какая у нас вера?“ Есть вера — обычай, есть вера — по наследству, как у всех. Она не сдвинет гору нашего равнодушия, не станет стеной и не защитит от шквала страстей, она почти однодневна: сегодня есть, а при первом испытании спрячется», — отметил митрополит Антоний.

По его словам, «дела ценны тогда, когда делаются ради Христа. Вера же может возрастать, если мы будем молиться об этом».

«Спасают нас не дела, какими бы хорошими и ценными они не были, а спасает Господь Своей милостью, и мы уповаем на Его крестные муки ради нашего спасения. Все в нашей жизни может и должно полниться памятью о Нем. Вера в обращение к Нему, доверие Ему, преданность Ему, дела по Его заповедям во имя Его, вся жизнь, как апостол Павел сказал: „Живу уже не я, а живет во мне Христос“ (Гал. 2, 20). Но это можно будет понять тогда, когда мы похороним свое самолюбие, свой эгоизм, чтобы освободить место Господу», — заключил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Онуфрий: Зло заседает в душе так, как популярная песня в голове.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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