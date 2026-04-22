Иран сделал хитрое заявление по поводу переговоров с США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи комментирует переговоры с США. Сделал новое заявление.

Он сказал: «Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности».

Добавляется: «Мы предпримем шаги, как как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот для реализации национальных интересов».

Кроме этого чиновник поблагодарил Пакистан за посреднические усилия для прекращения войны между Тегераном и Вашингтоном.

В то же время, комментируя предложение о перемирии, было заявлено, что Иран следит за развитием ситуации на земле и в политической сфере, а вооруженные силы страны готовы решительно отражать любую угрозу.

