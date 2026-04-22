Стало известно, улучшится ли погода в Украине в конце рабочей недели

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в конце этой рабочей недели. Гидрометцентр дал прогноз на пятницу, 24 апреля.

Сообщается, что ночью на Левобережье и юге, днем в восточных областях пройдет небольшой дождь, на северо-востоке местами с мокрым снегом, на остальной территории нашей страны будет сухо.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье и Прикарпатье порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью 1-6 тепла, на поверхности почвы, в большинстве северных, центральных и Харьковской областях в воздухе заморозки 0-3 градуса, днем плюс 6-11, на северо-востоке 4-9 тепла.

В Киеве послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса, днем плюс 7-9.

