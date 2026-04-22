Названо нынешнее число мигрантов в ЕС

В ЕС растет число мигрантов. Об этом информирует благотворительный фонд Rockwool Foundation.

Там сообщили: «В ЕС проживает рекордное количество людей, родившихся за рубежом, достигшее в 2025-м году приблизительно 64 миллионов человек».

Поясняется, что специалисты определяют мигрантов как лиц, проживающих в стране, отличной от страны их рождения.

Указывается, что еще в 2010-м году численность мигрантов составляла 40 миллионов.

При этом с 2024-го по 2025-й год число мигрантов выросло на 2,1 миллиона человек.

Отмечается, что Германия остается основной страной назначения для мигрантов, их численность выросла с примерно 10 миллионов в 2010-м году до почти 18 миллионов в 2025-м году.

Говорится, что Франция и Испания также продемонстрировали устойчивый рост, достигнув примерно 9,6 миллиона (примерно +30% с 2010 года) и 9,5 миллиона (примерно +50%) мигрантов соответственно к 2025-м году.

В то же время, как стало известно, в Италии наблюдался более умеренный рост: с примерно 4,6 миллиона человек в 2010-м году до приблизительно 6,9 миллиона в 2025-м году. В остальных странах-членах за тот же период совокупный рост составил с примерно 11,6 до 20,4 миллиона человек (около +75%), что отражает устойчивую тенденцию к росту.

Что касается беженцев, Германия принимает их наибольшее количество – около 2,7 миллиона человек, что более чем вдвое превышает число беженцев в Польше, занимающей второе место (около 1 миллиона). За ней следует Франция с примерно 751 тысячью беженцев, а Испания и Чехия принимают 471 тысячу и 381 тысячу беженцев соответственно. Кипр выделяется среди стран с наибольшей долей беженцев, они составляют 4,8% его населения, за ним следуют Чехия (3,5%) и Германия (3,2%).

