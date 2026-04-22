Украина выступила против поэтапного членства в ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига сделал важное заявление. По его словам, наша страна выступает против поэтапного членства в ЕС.

Он сказал: «Есть позиция президента Украины Владимира Зеленского, что никаких «эрзац-членств», ни одного из них мы не примем. Это позиция четкая. Есть несколько центров продуцирования мыслей и поиска возможных шагов, но не только с точки зрения Украины».

Добавляется, что партнеры понимают нашу позицию и осознают, что Украина стремится на пути к членству в ЕС соответствовать всем необходимым критериям.

Отмечается: «Сегодня на заседании Совета ЕС, в котором я принимал участие отметили наш прогресс принятия массива законодательства. Вопрос, готовы мы или не готовы – это риторически. Я считаю, что есть критерии, есть четкие маркеры, и мы их выполняем. Мы идем очень быстро».

Указывается при этом, что нашей стране еще надо пройти путь евроинтеграции, который неотвратим – по адаптации, по принятию массива законодательства.

Подчеркивается: «Я считаю, что это не сопротивление, всегда есть разные оценки, но это не сопротивление, а, возможно, избежание ситуации, когда мы бездумно порой на предыдущих этапах принимали некоторые условия чего-то».

Допускается, что могут иметь место корректировки позиций, ведь Украина должна защищать свой бизнес, но европейские стандарты должны прийти в Украину.

Резюмируется: «Надо смотреть на самые большие преимущества для страны, которые будут иметь мультипликационный эффект, не бояться этого слова, каких-то исключений, не бояться слова «временные периоды». Я имею в виду то, что должны мы отстоять как государство, для нашей экономики, для людей, но не сопротивляться».

