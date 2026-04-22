Крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов

Самая крупная авиакомпания Европы Lufthansa (Германия) взялась экономить топливо. Она отменила 20 тысяч рейсов, запланированных с июня по октябрь рейсов.

Там говорят, что за счет оптимизации расписания экономия составит более 40 тысяч тонн топлива.

Уверяется, что на эффективность авиаперевозчика это решение не повлияет.

Немцы рассказали, что из расписания будут убраны нерентабельные маршруты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя.

Кроме этого, как указывается, будут сокращены рейсы в Рим и из Рима.

Ранее цены на нефть в мире вновь подскочили.