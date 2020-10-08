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Новости > Стадион в оккупированном Донецке стал единственной украинской ареной в игре FIFA 21

Стадион в оккупированном Донецке стал единственной украинской ареной в игре FIFA 21

Александр Панько
08.10.20 07:09
722
Стадион в оккупированном Донецке стал единственной украинской ареной в игре FIFA 21

Главное: В новой игре FIFA 21 будет лишь один украинский стадион. Это «Донбасс Арена».

Детали: Официальный стадион «Шахтера» в оккупированном Донецке «Донбасс Арена» станет единственным представителем Украины в игре FIFA 21. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что «Донбасс Арена» вмещает 52 667 зрителей.

Из-за военных действий на Донбассе последний матч на этом стадионе был сыгран еще 2 мая 2014 года.

Однако разработчики игры сообщили, что стадион является очень популярным у пользователей Ultimate Team.

FIFA 21

Всего FIFA 21 будет включать в себя 125 стадионов.

В тему: 5 октября 2020 года сообщалось о том, как «Шахтер» подставил сборную Украины.

Тэги: футбол, Донецк, спорт, Донбасс Арена, новости Украины, FIFA 21

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