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Новости > Ученые рассказали, различают ли собаки лица людей

Ученые рассказали, различают ли собаки лица людей

Агата Кловская
08.10.20 20:08
304
Ученые рассказали, различают ли собаки лица людей

Главное: Собаки не различают лица людей. К такому выводу пришли ученые.

Детали: Международная группа ученых из Венгрии и Мексики пришла к выводу, что собаки не могут различать лица людей, так как не распознают их. Работу цитирует издание Journal of Neuroscience.

При этом эксперты отмечают, что собаки «реагируют на морды других собак».

Во время эксперимента ученые провели сканирование мозга домашних питомцев, поместив их в аппарат МРТ: на экране собака демонстрировали четыре двухсекундных видео – лицо или затылок человека и морда или холка собаки.

После этого эти же видео показали тридцати людям, после чего были проверены активности в затылочных долях, а затем проведено сравнение.

Ученые говорят: «У людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется при взгляде на лицо или морду и находится в спокойном состоянии при взгляде на затылок или холку».

В статье сказано: «У собак при просмотре лица ни одна область мозга не проявляла большей активности по сравнению с затылком, но наступала активная фаза при виде морды другой собаки. Вместо этого области зрительной системы собак были больше настроены на распознавание того: кто изображен на видео – человек или собака».

В тему: 8 сентября 2020 года мы писали, что составлен список подходящих для города пород собак.

Тэги: ученые, мир, собака, МРТ

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