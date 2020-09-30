Разведенная львовянка хладнокровно расправилась с собственными детьми и лишила жизни себя

Главное: В одном из сел Старосамборского района Львовской области женщина убила двух дочерей и сама покончила жизнь самоубийством.

Детали: Поздно вечером 29 сентября 36-летняя жительница одного из сел Старосамборского района совершила два выстрела из охотничьего ружья в дочерей 5 и 9 лет. Как сообщает Полиция Львовской области на своей странице в Facebook, от полученных ранений они скончались на месте происшествия.

После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья

По факту случившегося следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производства по статьях об умышленном убийстве и самоубийстве.

Как сообщает ZAXID.NET, семья погибших несколько лет назад переехала в село Великая Волосянка из Львова. Здесь они купили три земельных участка и построили усадьбу «Каскад», которую сдавали туристам. Именно на ней и разыгралась кровавая трагедия.

По данным издания, стрелявшая Юлиана Л. была дочерью владельцев усадьбы и постоянно проживала на ней с двумя детьми. Также известно, что женщина была разведена и воспитывала их одна.

В тему: В конце 2008 года в Бельгии женщина после развода с мужем попросила своих детей по очереди зайти в свою спальню, после чего по одному перерезала им горло. Всего таким образом она убила четырех дочерей и сына. Старшей из них было 14 лет, младшему ребенку — всего 3 года.