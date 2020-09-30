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Новости > Сегодня день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Сегодня день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Александра Кудрявцева
30.09.20 11:14
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Сегодня день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Главное: Сегодня православные отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Детали: Во втором веке, в царствование императора Адриана в Риме жила благочестивая вдова София, сообщает Центр информации УПЦ.

У Софии были три дочери: Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу.

Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он захотел лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать.

Все четверо предстали перед императором и бесстрашно исповедали веру во Христа. Удивленный смелостью юных христианок император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако, все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и сестры не изменили своих убеждений.

Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ. Разгневанный Адриан повелел их мучить.

Святую Софию не истязали, но она переживала душевные муки от разлуки с детьми. Страдалица похоронила останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую смерть. Мощи святых мучениц с 777 года находятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Церковь причислила их к лику святых и сегодня по молитвам к ним происходят чудеса.

Интересно, что в славянской традиции имя София (что по-гречески означает «мудрость») так и осталось без перевода, а вот имена ее дочерей Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) прижились у нас уже в переводе.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, почему нужно всегда помнить о Боге.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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