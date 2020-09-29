Митрополит Антоний объяснил, почему нужно всегда помнить о Боге

Главное: Господь незримо находится с нами всегда. Память об этом поможет избавиться от ненужных привычек, грехов и наполнить жизнь смыслом.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на канале «Витражи».

«Нужно приучать себя жить так, будто сейчас, сию минуту, Господь смотрит и видит все и всех, видит насквозь. Это так и есть. Если мы говорим „будто“ только потому, что в этот момент, да и во многие другие, мы этого не ощущаем. Но мы и солнечный свет не воспринимаем как радостное сияние в пасмурный день, а ночью совсем о нем не помним, а оно же не перестает светить», — напомнил митрополит Антоний.

Он призвал всегда помнить о Господе, это поможет изменить свою жизнь.

«Помнить о Господе надо всегда. Приучать себя помнить. Тогда мы поймем, что и жить надо уже не так, как прежде, придется отказываться от многого: не только от явных и грубых грехов, а и от многих привычек. Например, говорить о том, о чем можно спокойно не говорить. Не слышать и не смотреть того, что кроме вреда, ничего не несет. Думать о том, чего еще нет и не может быть. То, что рассеивает, расслабляет, что мешает исполнять заповеди на деле — все придется оставить. Может быть, не все сразу, но решительно и бесповоротно придется менять жизнь, ее содержание. Легко и быстро это не получится, но на то и даны нам годы жизни. Если об этом думать и это делать, жизнь не покажется пустой и скучной. Наоборот, много дел, дай Бог успеть», — подчеркнул владыка.

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