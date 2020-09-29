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Новости > Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди

Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди

Александра Кудрявцева
29.09.20 14:02
645
Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди

Главное: Счастливый человек реалистично смотрит на жизнь и не тратят зря душевные силы и энергию.Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Детали: Удивительный парадокс нашего мира: мир на словах стремится осчастливить людей, а по факту всеми силами не допускает этого. Ведь счастливый человек никому не интересен: ни маркетологам, ни политикам, ни психотерапевтам.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Счастливым нельзя манипулировать, его невозможно вывести из себя, запихнуть в рамки, навязать чуждые суждения, заставить сделать ненужные, неоправданные шаги. Счастливый — значит свободный. Свободный от страхов и предрассудков, чужого мнения и моды. Такой человек дорожит своей свободой и не нарушает свободу ближнего», — отметил владыка.

Он напомнил, что главный признак по-настоящему счастливых людей — мудрое и спокойное отношение к жизни.

«Счастливые никому ничего не запрещают, не указывают, как жить, не советуют без спроса. Они не видят проблем в том, в чем видят их несчастные. Если им что-то не нравится, они не пытаются это уничтожить или с этим бороться, они просто не принимают хлам в свою жизнь. Всегда существует более мудрый путь: не спорить, а промолчать; не читать, не смотреть, не слушать то, что навязывают, а выбирать самому, чем наполнять свою жизнь, досуг; уйти от общения. Счастливые — значит мудрые», — рассказал митрополит Антоний.

По его мнению, счастливый человек реалистично смотрит на жизнь и не тратят зря душевные силы и энергию.

«Счастливые исключают из своей жизни всё, что лишает их мира, не совпадает с внутренними настройками, планами. Им никогда не мешают жить другие, и они не мешают жить другим. Счастливые ничего не ждут от окружающих, реалистично смотрят на жизнь и трезво ее оценивают. Если можно повлиять на ситуацию, они вкладывают силы и время в ее разрешение, улучшение, в общем, делают все возможное; если нет — принимают ее как неизбежность, как листопад, осенний дождь или сгустившиеся тучи», — объяснил владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что быть счастливым — значит поступать правильно, по совести даже тогда, когда этого никто не видит.

«Счастливые люди меняют каждый день мир к лучшему — свой маленький мир. И это их главный подвиг», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как Церковь должна взаимодействовать с новыми течениями в обществе.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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