Telegram готов запустить поистине революционную функцию

Главное: Telegram готовит новую функцию. Пользователи смогут комментировать посты.

Детали: Мессенджер Telegram готовит новую функцию. Сейчас ее тестируют.

Планируется, что пользователи сервиса смогут оставлять комментарии к постам в каналах.

Новинка уже появилась в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android.

Отмечается: «Сейчас функция доступна в каналах, где есть привязка к чату с кнопкой «обсудить». Чтобы оставить комментарий, нужно вступить в соответствующее обсуждение. Пользователи смогут редактировать записи, а администраторы каналов – анонимно отвечать на них».

Кроме этого разработчики обещают добавить комментарии к постам в версиях мессенджера для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.

В тему: 25 сентября 2020 года мы писали, произошел масштабный сбой в работе Telegram. Проблемы ощутили и пользователи из Украины.