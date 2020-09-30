Telegram готов запустить поистине революционную функцию

Главное: Telegram готовит новую функцию. Пользователи смогут комментировать посты.
Детали: Мессенджер Telegram готовит новую функцию. Сейчас ее тестируют.
Планируется, что пользователи сервиса смогут оставлять комментарии к постам в каналах.
Новинка уже появилась в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android.
Отмечается: «Сейчас функция доступна в каналах, где есть привязка к чату с кнопкой «обсудить». Чтобы оставить комментарий, нужно вступить в соответствующее обсуждение. Пользователи смогут редактировать записи, а администраторы каналов – анонимно отвечать на них».
Кроме этого разработчики обещают добавить комментарии к постам в версиях мессенджера для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.
В тему: 25 сентября 2020 года мы писали, произошел масштабный сбой в работе Telegram. Проблемы ощутили и пользователи из Украины.