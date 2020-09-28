Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > На Волыни опечатан храм УПЦ из-за попыток захвата активистами ПЦУ

На Волыни опечатан храм УПЦ из-за попыток захвата активистами ПЦУ

Александра Кудрявцева
28.09.20 17:40
396
На Волыни опечатан храм УПЦ из-за попыток захвата активистами ПЦУ

Главное: В Волынской области в селе Беличи активисты ПЦУ совершили попытку захвата Свято-Михайловского храма религиозной общины УПЦ.

Детали: Во избежание конфликта стороны пришли к договоренности, что до решения суда храм будет опечатан, хотя предварительно и были выявлены факты подделки документов со стороны ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

27 сентября верующие УПЦ молились у церкви под дождем.

Настоятель Свято-Михайловского храма протоиерей Павел Мельник прослужил на приходе более 30 лет. Год назад немногочисленные активисты уговаривали его перейти в ПЦУ и передать храм, однако священник отказался.

Несмотря на то, что сторонников УПЦ по факту в Беличах больше, чем сторонников перехода, 16 мая прошлого года областная власть перевела религиозную общину УПЦ в юрисдикцию ПЦУ.

«Мы проводили собрание церковной общины в храме. Из присутствующих 177 человек 176 проголосовали за то, чтобы остаться в УПЦ. Сторонники ПЦУ проводили собрание в клубе, там собралось чуть более 90 человек, они проголосовали за переход нашей общины, и нас перерегистрировали», — рассказал настоятель.

По его словам, в документах, по которым в ОГА перевели приход УПЦ в ПЦУ, было найдено много подделок.

Иск потерпевшей от рейдерства религиозной общины УПЦ рассматривает суд, заседание назначено на 13 октября.

Ранее, несмотря на факт юридической перерегистрации, активистам ПЦУне удавалось срывать богослужения более многочисленной церковной общины УПЦ. Однако пока, по итогам конфликта, храм опечатали. На дверях храма два замка, поставленные религиозной общиной УПЦ, и один — от активистов ПЦУ, которые пока пообещали дождаться решения суда.

В тему: В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

Комментарии

Статьи

25.09.20 09:25

Легкие РСЗО: перспективное оружие или тупик?

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.09.20 08:00

Разминка для «Динамо» перед самым важным матчем

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?
24.09.20 18:27

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 28 сентября 2020 года

Главные новости за 28 сентября 2020 года
28.09.20 18:59
222
Последние новости
28.09.20 18:59

Главные новости за 28 сентября 2020 года
28.09.20 17:40

На Волыни опечатан храм УПЦ из-за попыток захвата активистами ПЦУ
28.09.20 17:36

На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств
28.09.20 17:34

Церковь молится об упокоении погибших в авиакатастрофе на Харьковщине
28.09.20 16:40

НАБУ уже как два года раследует дело по «смотрящим» в «Укрзализныце» - СМИ
28.09.20 16:31

Под Киевом копы задержали настоящего маньяка
28.09.20 16:21

В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов
Фото и Видео
Под Киевом копы задержали настоящего маньяка
Под Киевом копы задержали настоящего маньяка
Под Киевом копы задержали настоящего маньяка
Под Киевом копы задержали настоящего маньяка
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса
Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса
В Украине пошел первый снег
В Украине пошел первый снег
Орангутанг напал на сотрудницу мадридского зоопарка
Орангутанг напал на сотрудницу мадридского зоопарка
Порошенко с размахом отпраздновал свой день рождения в день траура, — СМИ
Порошенко с размахом отпраздновал свой день рождения в день траура, — СМИ
Армения и Азербайджан заявили о взаимных потерях в Нагорном Карабахе
Армения и Азербайджан заявили о взаимных потерях в Нагорном Карабахе
Актриса из культового фильма ужасов покончила с собой. Ее смерть вызвала массу вопросов у фанатов и СМИ
Актриса из культового фильма ужасов покончила с собой. Ее смерть вызвала массу вопросов у фанатов и СМИ
В Испании произошло необычное алкогольное ЧП
В Испании произошло необычное алкогольное ЧП
Армения уничтожила бронетехнику Азербайджана в Нагорном Карабахе. Появилось впечатляющее видео
Армения уничтожила бронетехнику Азербайджана в Нагорном Карабахе. Появилось впечатляющее видео
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.