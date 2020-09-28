В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов

Главное: На Львовщине двое неизвестных снова угрожали клирику Львовской епархии УПЦ иерею Максиму Йоенко.

Детали: Утром 28 сентября вандалы нанесли на забор надписи «Геть РПЦ» и «Золочев не Броды», а также забросали стены красной краской и зеленкой, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua.

По словам священника Максим Йоенко, около шести утра семья услышала грохот на улице.

«Посмотрели на камеры и никого не увидели. Затем какой-то парень подошел к воротам и начал гнуть металл. Мы вышли, начали говорить с ним. В ответ он закричал: „убирайтесь отсюда, вы будете гореть!“. Потом ушел », - рассказал священник.

Надписи с оскорблениями на заборе отец Максим обнаружил позже.

«Мы сначала не видели, что разрисованный забор, темно было. Затем вернулись и посмотрели на камерах. Увидели, что двое молодых людей в капюшонах то рисуют. Написали снова свое „Геть РПЦ, Золочев не Броды“. А еще вагончик забросали краской и зеленкой. Ни краска, ни зеленка, правда, не разбились. Мы вызвали полицию», — сказал священнослужитель.

Он также сообщил, что в это же утро оскорбительные надписи оставили на фасаде магазина детских игрушек, который арендует прихожанин УПЦ. Это также уже не первый случай вандализма в отношении этого здания.

Как сообщалось ранее, в июле в Золочеве началась травля клирика Львовской епархии УПЦ иерея Максима Йоенко. Ворота расписали угрозами и нацистской символикой, рядом с его домом провели «вече» против УПЦ, самому священнику и его семье предложили покинуть город.

Позже боевики Львовского Нацкорпуса в масках молотками разрушили забор, установленный вокруг дома.

В начале августа Львовский Нацкорпус взял ответственность за нападение на дом священника в Золочеве и пригрозил новым.

Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.

В тему: Кувалда, угрозы и провокационное «вече»: как в Золочеве пытаются выжить верующих УПЦ.