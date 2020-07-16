Кувалда, угрозы и провокационное «вече»: как в Золочеве пытаются выжить верующих УПЦ

Главное: Несколько десятков верующих и единственный в городе Золочев Львовской области священник Украинской Православной Церкви попали в «немилость» к местным властям и активистам. Для того чтобы выжить общину УПЦ из города, у дома священника организовали «вече», на которое городской глава принес настоящую кувалду, заявив, что лично готов снести забор. Называя семью клирика УПЦ «чужаками», власти Золочева обещают не допустить того, чтобы в городе проводились богослужения и строились храмы Украинской Православной Церкви. Центр информации УПЦ специально для сайта podrobnosti.ua выяснил причины конфликта и мнения сторон.

Детали: «Не допустим Московскую Церковь»



Община Украинской Православной Церкви города Золочев насчитывает несколько десятков прихожан — для города, где проживает более 20 тысяч человек, это очень малое количество. Так исторически сложилось, что в Золочеве живут преимущественно верующие католических конфессий, а православный храм еще в 90-х годах прошлого века был переведен в Киевский Патриархат. Не имея собственной церкви, верующие УПЦ ездили на богослужения в другие населенные пункты, хотя никогда не теряли надежды на то, что у них может появиться свой храм и в родном городе.



Недавно в Золочев переехал со своей семьей молодой священник Украинской Православной Церкви иерей Максим Йоенко, и верующие потянулись к нему — так образовалась община в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша. Официально община пока не зарегистрирована, не имеет ни храма, ни даже ветхого сарая для проведения богослужений, а для молитвы верующие собираются у отца Максима, где для этих потребностей приспособили передвижной вагончик.



Несмотря на то, что верующие собираются исключительно на частной территории священника и ни на что не претендуют, власти города четко решили выжить общину УПЦ из Золочева. Городской глава Игорь Грынькив открыто заявляет о том, что не допустит появления в Золочеве церкви УПЦ.



«Только вместе не допустим Московскую Церковь в Золочев», — заявил Грынькив и во вторник собрал городских активистов у дома священника на «вече».



«Чужакам здесь не место»



Собрание начали с гимна Украины. Активисты пришли к дому священника УПЦ с национальными и красно-черными флагами УПА, а городской глава — со своей кувалдой.



«Этот молоток передает мое настроение. У меня есть огромное желание взять этот молоток и грохнуть по этому забору», — пояснил мэр Золочева символизм кувалды.



Он также открыто заявил о том, что собирается воспользоваться кувалдой, чтобы изгнать «чужаков».



«Если они не снесут этот забор по доброй воле, то правоохранители не убедят нас его не сносить, потому что этот забор построен незаконно. Мы можем обращаться в суд, и отстаивать свои права там, но мы — золочевская община, и несколько чужаков здесь нам не будут делать погоды», — заявил Грынькив.



«Чужаками» мэр называет священника и его семью с двумя малолетними детьми, которые приобрели здесь землю на законных основаниях.



— Почему вы, неместные, приехали сюда, и именно в Золочеве выбрали себе место для проживания? — задает вопрос Грынькив отцу Максиму.



В это время «подогретая» идеей мэра о «чужаках» публика начинает выражаться менее деликатно.



— Вы приехали, как те черномазые, неизвестно откуда! Вы бы стыд имели, — выкрикивает из толпы женщина...



«Пусть едут в Почаев»



Городской глава пояснил жителям Золочева, что они собрались по поводу того, что в городе якобы собираются построить храм под видом реконструкции жилого дома. При этом реконструкция ведется на территории частной собственности, а информацию о строительстве храма УПЦ во Львовской епархии опровергают.



В своей речи Грынькив призвал контролирующие органы, СБУ и ОГА не допустить строительства в Золочеве храма Украинской Православной Церкви. А для того, чтобы круглосуточно наблюдать за домом священника и отслеживать тех, кто его посещает — установить на улице видеонаблюдение.



Чтобы избавить город от «чужаков», мэр даже готов заплатить семье отца Максима за то, чтобы они уехали из Золочева. Для этого городской глава предложил собрать внеочередную сессию и выделить семье священника деньги.



«Мы возместим им все убытки. Пусть только забирают свой вагончик, едут в Почаев».



Идею мэра поддержали и депутаты, выступавшие на собрании.



«Золочевская община сильна, и мы вам не позволим построить здесь церковь!», — заявил депутат местного райсовета Виктор Олейник.



Провокации и нетолерантность



На собрание под дом священника прибыло около 300 активистов, которые периодически выкрикивали немиролюбивые лозунги. Поддержать единственного в городе священника Украинской Православной Церкви пришло до 20 верующих, большинство из которых — женщины и дети. Однако в условиях «не равных сил», психологического давления и прессинга отцу Максиму удалось выдержать «наступление».



«Как священник я имею право приглашать к себе в дом людей. И, как священник, когда ко мне приходят люди, я имею обязательства с ними помолиться. Никакого закона мы с ними не нарушаем», — спокойно поясняет он.



— Почему служба идет на русском языке?



— Вы молитесь за Патриарха Кирилла?



— Вы не отпеваете украинских воинов?



— Вы признаете, что Россия страна-агрессор?..



Когда на священника посыпались десятки провокационных вопросов, отец Максим достойно «отбивался» христианскими догматами и цитатами из Писания.



Впрочем, призыв не ссориться и любить ближнего, как учил Христос, вызвал у некоторых активистов смех, а при упоминании Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия отдельные лица не устояли, чтобы не выразить всю свою нетолерантность к Украинской Православной Церкви...



Мэр Золочева хочет запретить УПЦ



По итогам собрания городской глава тут же подписал резолюцию из семи пунктов с требованиями не допустить строительство храма в Золочеве, призывая вмешаться в ситуацию Львовскую ОГА, Департамент ГАСИ, Нацполицию и СБУ.



Более того, отдельным пунктом в резолюцию вынесли требование к народным депутатам Украины «принять закон о недопущении деятельности в Украине Украинской Православной Церкви Московского Патриархата». На каких основаниях мэр райцентра может требовать запретить самую многочисленную конфессию в стране, в резолюции не указали...



После собрания активисты разошлись мирно — кувалду мэра в этот раз применить не удалось, поскольку на акции присутствовали представители правоохранительных органов.



Как рассказал отец Максим, община готовилась к худшему, поэтому то, что акция прошла без применения к общине физической силы — уже неплохой результат.



«Мы были готовы к тому, что могут снести забор. После собрания некоторые люди еще что-то выкрикивали, однако здесь была полиция, и все разошлись мирно. На все воля Божья, будем молиться и ждать, что будет дальше...»



Последние годы для Украинской Православной Церкви стали периодом гонений: у УПЦ отбирают храмы, избивают верующих и священников. При всем этом, ситуация в Золочеве поражает тем, до какой крайности могут дойти люди в своей ненависти к Церкви. Здесь не идет борьба за храм или имущество, здесь пытаются выгнать из города священника и запретить людям молиться даже за закрытыми дверями у себя дома только потому, что они являются верующими УПЦ...

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ

специально для podrobnosti.ua

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