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Юротдел УПЦ: В Золочеве местная власть открыто нарушает права человека

Автор: «Фраза»
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Юротдел УПЦ: В Золочеве местная власть открыто нарушает права человека

Главное: В Золочеве Львовской области местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса. Об этом заявили в юротделе УПЦ.

Детали: На Львовщине власти Золочева во главе с городским головой Игорем Грынькивым открыто нарушают конституционное право на свободу вероисповедания верующих Украинской Православной Церкви и право собственности на частное жилье.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на это указал Синодальный юридический отдел Украинской Православной Церкви в своем заявлении относительно необоснованных обвинений священника Львовской епархии УПЦ иерея Максима Йоенко в незаконном строительстве.

«Семьей священника в частную собственность было приобретено жилье вместе с земельным участком в г. Золочев. Для проведения ремонтных работ и реконструкции жилья были получены все необходимые документы. Но несмотря на это, власти начали безосновательно обвинять священника в незаконном строительстве и намерении построить церковь, основываясь исключительно на предположениях, ведь сейчас проводится ремонт в комнатах дома.

Считаем, что настоящей причиной для таких необоснованных обвинений стало то, что в частном доме священника верующие религиозной общины УПЦ стали собираться для совместной молитвы. Как выяснилось, к ним относятся жители города и соседних сел, которых власти объявили «врагами народа», поделив по религиозному признаку, а также приняли решение о запрете деятельности религиозной общины УПЦ (называя ее московской)», - подчеркнули в Юридическом отделе УПЦ.

В заявлении также отметили, что в соответствии с законодательством Украины, люди могут беспрепятственно совершать молитву и богослужения даже в частных домах, а образование и деятельность религиозной общины может осуществляться без регистрации.

«Действия городского головы и решение Золочевского городского совета выходят за рамки полномочий, определенных законодательством Украины, и провоцируют разжигание вражды на религиозной почве и нарушение права собственности. В результате чего, 12 июля 2020 года на территорию помещения проникли неизвестные лица с целью повреждения имущества, а в ночь на 13 июля группа лиц совершила акт вандализма: облила краской и разрисовала ограждение оскорбительными призывами и свастикой», - объяснили в юротделе УПЦ.

Также юридический отдел обратил внимание на то, что «местные власти к этому конфликту подключили другие религиозные организации, УГКЦ и РКЦ, и позволяют им пренебрежительно относиться к верующим УПЦ, а также распространять в городе нетерпимость и вражду на религиозной почве. В то же время, для строительства храмов греко-католикам было выделено три земельных участка, представителям ПЦУ два земельных участка и один – римо-католикам, а верующие УПЦ не только не могут получить земельный участок для строительства храма, но и подвергаются преследованиям и травле за молитву в частном доме священника».

Юристы УПЦ заявили, что дискриминационное отношение местных властей к общине УПЦ нарушает требования Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», поскольку «все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений для одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других не допускается. Поэтому религиозная община УПЦ имеет такое же право на существование в городе Золочев, как и другие религиозные общины УГКЦ, РКЦ, ПЦУ, а власть обязана выделить им земельный участок для строительства храма».

В заявлении также указано, что действия властей Золочева подпадают под действие Уголовного кодекса Украины и квалифицируются по ст. 161 УК Украины (разжигание религиозной вражды и ненависти). В случае, если будет нанесен существенный вред охраняемым законом правам, действия чиновника будут квалифицироваться по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 189 УК Украины (совершение любых действий имущественного характера по ограничению прав, свобод или законных интересов) и ст. 195 УК Украины (угроза уничтожения чужого имущества).

«Призываем органы местной власти прекратить разжигать религиозную вражду в регионе и обеспечить равные права верующим религиозной общины УПЦ», – сказано в документе.

УПЦ обращается к правоохранительным органам с требованием защитить верующих от противоправных действий, провести проверку нарушений и привлечь виновных к ответственности.

Также, юротдел УПЦ информирует о том, что сообщил в международные правозащитные организации о нарушении права на свободу вероисповедания верующих религиозной общины УПЦ, дискриминацию, нетерпимость и вражду на религиозной почве в городе Золочев Львовской области.

В тему: 14.07.2020 в Золочеве активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и провели акцию протеста против строительства храма.

Тэги: новости православия, УПЦ

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