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Мэр Золочева с кувалдой пришел к дому священника УПЦ

Автор: «Фраза»
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Мэр Золочева с кувалдой пришел к дому священника УПЦ

Главное: В Золочеве активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и проводят акцию протеста против строительства храма. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Детали: В Золочеве Львовской области в эти минуты сотни активистов в присутствии городской власти окружили дом настоятеля общины Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша иерея Максима Йоенко для проведения масштабной акции протеста.

Как сообщает Центр информации УПЦ, люди держат в руках государственные и черно-красные флаги. Городской глава Золочева Игорь Грынькив в своем выступлении призвал верующих УПЦ покинуть Золочев и переехать в Почаев. Также против верующих УПЦ выступили депутаты городского совета. К протестующим вышел иерей Максим Йоенко и попытался рассказать о молитвенной миссии Церкви. Но активисты прерывали его провокационными тезисами.

За «вече» наблюдают правоохранительные органы.

Накануне городские власти инициировали собрание «вече», для того, чтобы выставить требования общине УПЦ и возможно, предпринять определенные действия.

«Они хотят запретить верующим Украинской Православной Церкви собираться для молитвы и в целом, говорят, чтобы мы убирались отсюда. Наша община не нарушает закон и общественный порядок. Но они подталкивают своих людей на плохие поступки. Ранее неизвестные расписали ограждение вокруг моего дома оскорблениями и нацистской символикой: „геть РПЦ“, оставили пятна „крови“ и нацистские символы», — сообщил отец Максим.

Как сообщалось, накануне в Золочеве поднялся скандал вокруг предполагаемого строительства храма УПЦ под видом жилого дома. Вместе с тем в Львовской епархии заявили, что храм УПЦ в Золочеве не строят.

Мэр города Игорь Грынькив записал видеообращение и инициировал внеочередную сессию горсовета, на которой депутаты проголосовали за запрет строительства храма УПЦ в городе и за снос забора и ворот частного дома священника.

Сейчас на акцию под названием «вече» активистов призвал лично городской глава Золочева Игорь Грынькив.

«Только вместе не допустим Московскую Церковь в Золочев», — сказал городской глава в своем видеообращении.

Грынькив призвал прибыть на собрание жителей соседних сел и всего района, а также взять с собой государственные флаги.

Формальная претензия местных властей к общине УПЦ — несоблюдение строительных норм. Однако и призывы местного главы, и притеснения верующих связаны с ненавистью на религиозной почве, считает местный священник.

«Нас часто называют «Церковью агрессора». А теперь вот городской глава сам лично зазвал людей на «вече», — говорит настоятель общины.

Около года назад иерей Максим Йоенко купил полдома и сейчас занимается его ремонтом. Храма УПЦ в Золочеве нет, но когда там поселился священник УПЦ, православные жители обратились к нему с просьбой провести для них молебен.

Храм Украинской Православной Церкви, который был в городе, еще в 1990-х годах перевели в УПЦ Киевского Патриархата, с тех пор община молится в домовых храмах. Молебен с литургией священник провел один раз, в строительном вагончике на частной придомовой территории.

Вагончик, который священник УПЦ оборудовал под молитвенную комнату, находится на частной территории дома священника — не имея своей церкви, верующие приходят сюда для молитвенного общения.

Центр информации УПЦ следит за событиями в Золочеве, о подробностях акции будет сообщено позже.

В тему: На Львовщине вандалы атаковали дом священника УПЦ.

 
 
Тэги: скандал, новости православия, УПЦ, Золочев

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