Стубб сделал интересное заявление по поводу американских военных в Европе

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление по поводу американских военных в Европе. Он считает, что они не будут выведены.

Политик уверяет: «США не уйдут из Европы, и знаете почему? Если они хотят проецировать свою мощь в таких регионах, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужны здесь прочные базы».

Добавляется также, что американские войска находятся в Европе не для защиты европейцев, а для того, чтобы США могли стать мировой державой.

Глава государства призвал Европу взять на себя больше ответственности в вопросе своей безопасности.

