Усик принял вызов Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на предложение о третьем поединке от уже дважды побежденного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Как известно, британский боксер выразил желание вновь встретиться в ринге с украинцем после своего боя с Энтони Джошуа, на что Усик ответил полным согласием.

«Привет, брат. Я готов, в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия — где угодно. Давай! „Жадное пузо“ — мой друг», — заявил Усик.

Напомним, что свой следующий поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.