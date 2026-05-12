Новости > Усик принял вызов Фьюри

Усик принял вызов Фьюри

Александр Панько
11.05.26 16:37
364
Усик принял вызов Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на предложение о третьем поединке от уже дважды побежденного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Как известно, британский боксер выразил желание вновь встретиться в ринге с украинцем после своего боя с Энтони Джошуа, на что Усик ответил полным согласием.

«Привет, брат. Я готов, в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия — где угодно. Давай! „Жадное пузо“ — мой друг», — заявил Усик.

Напомним, что свой следующий поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Тэги: бокс, Тайсон Фьюри, Александр Усик

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
