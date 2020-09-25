Их нравы: в Великобритании маленькая девочка годами ела одни чипсы и хлеб при полном попустительстве родителей

Главное: В Великобритании девочка восемь лет ела одни чипсы и хлеб. Родители ей разрешили.

Детали: Дикий случай, который сейчас обсуждают все местные СМИ, произошел в Великобритании. Тут маленькой девочке родители разрешили питаться только хлебом и чипсами – на таком нездоровом рационе ребенок провел восемь лет.

Горе-родители Марты Дэвис поведали, что до полутора лет она ела обычную детскую пищу, но потом у нее «развилось необычное расстройство психики, связанное со страхом перед непривычной едой».

Они оправдываются: «Она начала кричать и отпихивать от себя пищу. Мы пытались с этим бороться, но со временем все становилось только хуже».

В итоге ребенок перешел на чипсы и тосты.

Девочка ела по два тоста с маслом на завтрак и по три на ужин. Причем хлеб она употребляла исключительно одного сорта.

С проблемой ребенку лишь в десять лет помогли справиться психологи, после чего она перешла на нормальную пищу.

Ее родителей почему-то никак не наказали.

В тему: 17 июля 2020 года мы писали, что российский диетолог рассказал о чипсах кое-что неожиданное.