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Новости > Лига чемпионов: «Динамо» сделало уверенный шаг к выходу в групповой этап

Лига чемпионов: «Динамо» сделало уверенный шаг к выходу в групповой этап

Абелардо
23.09.20 23:52
349
Лига чемпионов: «Динамо» сделало уверенный шаг к выходу в групповой этап

Главное: Киевское «Динамо» сыграло на выезде первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Гента». Подопечные Мирчи Луческу оказались сильнее — победа киевлян со счетом 2:1.

Детали: Сегодня, 23 сентября, состоялись первые поединки четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло против бельгийского «Гента».

Первый тайм киевляне начали активнее и довольно быстро открыли счет. На девятой минуте Караваев с левого фланга отпасовал в центр штрафной, у Буяльского удар не получился, зато вышла отменная передача на Супрягу, который спокойно переправил мяч в сетку пустых ворот. После просмотра VAR арбитр засчитал взятие ворот.

Спустя некоторое время гости отдали бельгийцам инициативу, пытаясь действовать на контратаках, но пропустили гол в раздевалку. После навеса с углового Тим Кляйндинст, воспользовавшись ошибкой Бущана на выходе, головой поразил цель.

Вторая половина матча началась так же, как и первая. «Динамовцы» держали мяч, пытаясь комбинировать. А на 53-й минуте гости и вовсе остались в большинстве после удаления украинца Романа Безуса (к слову — бывший игрок «Динамо»). Еще один экс-«динамовец» Роман Яремчук был заменен еще в первом тайме из-за травмы.

Время шло, а гости никак не могли воспользоваться численным преимуществом, имея при этом тотальное территориальное преимущество. И лишь на 80-й минуте киевлянам улыбнулась удача. Удар Цыганкова заблокировали (сделал это еще один украинец в составе «Гента» — Пластун), но мяч отскочил к Де Пене, который издевательски пустил круглого между ног голкиперу.

До финального свистка счет на табло не изменился — победа киевлян со счетом 2:1. Ответный поединок состоится в следующий вторник, 29 сентября, в Киеве.

В тему: Известный журналист высказывал мнение, что «Динамо» обыграет «Гент» в Бельгии.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, Динамо, ФК Динамо Киев

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