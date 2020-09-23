В киевском метро нашли нечто неизвестное науке

Главное: Американские специалисты провели исследование «микробного населения» киевского метрополитена. В результате были обнаружены неизвестные науке бактерии.

Детали: В киевском метрополитене обнаружили неизвестные науке бактерии. Соответствующие данные предоставили американские специалисты проекта MetaSUB, сообщает « Громадське ».

Проект MetaSUB исследует «микробное население» в метрополитенах всего мира. Специалисты берут образцы со стен, лавочек, вагонов, автоматов и прочих поверхностей метро, после чего результаты отправляют на анализ в лабораторию Нью-Йорка. Там исследователи прочитывают полученный генетический материал.

В исследовании было выявлено, что от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро — это микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных. То есть это что-то неизвестное науке. Из известных науке бактерий в метро примерно 80% — это микроорганизмы, которые живут на коже человека или в его дыхательных путях и обычно не вызывают болезней.

В Украине данный проект запустили лишь в 2017 году и действует он пока только в киевском метро.

В тему: В марте минувшего года сообщалось, что в китайской провинции Юньнань ученые обнаружили ранее неизвестную науке разновидность шершней.