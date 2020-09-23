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Новости > В киевском метро нашли нечто неизвестное науке

В киевском метро нашли нечто неизвестное науке

Автор: «Фраза»
23.09.20 14:14
404
В киевском метро нашли нечто неизвестное науке

Главное: Американские специалисты провели исследование «микробного населения» киевского метрополитена. В результате были обнаружены неизвестные науке бактерии.

Детали: В киевском метрополитене обнаружили неизвестные науке бактерии. Соответствующие данные предоставили американские специалисты проекта MetaSUB, сообщает «Громадське».

Проект MetaSUB исследует «микробное население» в метрополитенах всего мира. Специалисты берут образцы со стен, лавочек, вагонов, автоматов и прочих поверхностей метро, после чего результаты отправляют на анализ в лабораторию Нью-Йорка. Там исследователи прочитывают полученный генетический материал.

В исследовании было выявлено, что от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро — это микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных. То есть это что-то неизвестное науке. Из известных науке бактерий в метро примерно 80% — это микроорганизмы, которые живут на коже человека или в его дыхательных путях и обычно не вызывают болезней.

В Украине данный проект запустили лишь в 2017 году и действует он пока только в киевском метро.

В тему: В марте минувшего года сообщалось, что в китайской провинции Юньнань ученые обнаружили ранее неизвестную науке разновидность шершней.

Тэги: Киев, общество, метрополитен, метро, наука, бактерия

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