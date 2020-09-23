Стало известно, когда украинцев начнут прививать от коронавируса

Главное: На третьей стадии испытаний находятся сразу 9 вакцин от коронавируса. По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, массовая вакцинация населения ожидается не ранее июня следующего года.

Детали: 9 вакцин сейчас находятся на третьей клинической стадии испытаний. В них участвуют более 20 тысяч человек. Об этом в эфире «Украина 24» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на пациентах проверяют, формируется ли иммунный ответ, защищает ли он от заболевания.

«Поэтому в конце года надеемся, что будут позитивные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не ранее», — подчеркнул Ляшко.

В тему: В начале сентября в ВОЗ рассказали, когда начнется вакцинация людей от коронавируса.