Руководитель НАН Украины попался на крупной взятке

Главное: Сотрудники СБУ взяли на взятке в 200 тысяч долларов одного из руководителей НАН Украины. Такую цену он требовал от бизнесмена за решение земельного вопроса.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей Национальной академии наук на вымогательстве денег. Он требовал от бизнесмена 200 тысяч долларов за содействие в передачи земли в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, за эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка.

«Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины. Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В тему: В Киеве задержан заместитель руководителя одного из отделов Минюста, который продавал бизнесмену должность в госорганах. Просил за свои услуги он 55 тысяч долларов.