Составлен список продуктов, которые не нужно есть на завтрак

Главное: Диетолог рассказала, от каких продуктов на завтрак следует отказаться. Среди них – быстрая овсянка и хлопья с молоком.

Детали: Российский диетолог Инна Кононенко поведала, какие продукты не следует употреблять на завтрак. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист говорит, что такой утренний рацион может привести к ожирению.

В список продуктов, от которых следует отказаться во время завтрака, она включила быстрые каши, мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.

Эксперт поведала: «Все эти продукты резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. По итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть».

Также она опровергла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи.

Диетолог информирует: «Они содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой – фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса».

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