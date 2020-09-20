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Новости > Завтра гривна снова подешевеет: котировки НБУ

Завтра гривна снова подешевеет: котировки НБУ

Александр Панько
20.09.20 00:05
216
Завтра гривна снова подешевеет: котировки НБУ

Главное: Гривна снова дешевеет. Доллар и евро растут в цене.

Детали: В понедельник, 21 сентября, курс гривны снова снизится. Свои котировки на завтра публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор на шесть копеек поднял цену американского доллара – до 28,17 гривен.

Еще сильнее, сразу на восемнадцать копеек, укрепился евро – до 33,35 гривен.

Накануне мы писали, что гривна прекратила свое затяжное падение.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали о том, что стало известно, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, доллар, валюта, гривна, экономика, валютный рынок, финансы, новости Украины

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