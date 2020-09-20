Завтра гривна снова подешевеет: котировки НБУ

Главное: Гривна снова дешевеет. Доллар и евро растут в цене.

Детали: В понедельник, 21 сентября, курс гривны снова снизится. Свои котировки на завтра публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор на шесть копеек поднял цену американского доллара – до 28,17 гривен.

Еще сильнее, сразу на восемнадцать копеек, укрепился евро – до 33,35 гривен.

Накануне мы писали, что гривна прекратила свое затяжное падение.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали о том, что стало известно, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году.