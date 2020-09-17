Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Главное: Опубликован свежий ежемесячный рейтинг ФИФА. Сборная Украины по-прежнему занимает 24-е место.

Детали: Сегодня, 17 сентября, был опубликован очередной ежемесячный рейтинг сильнейших футбольных сборных мира. Сборная Украины, как и ранее, занимает в нем 24-е место.

Не повлияли на расположение нашей команды недавние поединки в Лиге наций, в которых подопечные Андрея Шевченко обыграли Швейцарию и разгромно уступили Испании.

Как и прежде, возглавляет рейтинг сборная Бельгии. Следом идет Франция, а замыкает тройку сильнейших Бразилия. На четвертом месте располагается Англия, а на пятое место поднялась сборная Португалии.

Также в десятку сильнейших сборных мира входят сборные Уругвая (шестое место), Испании (седьмое), Хорватия (восьмое), Аргентины (девятое) и Колумбии (десятое место).

Еще один соперник нашей команды по Лиге наций — сборная Германии расположилась на четырнадцатом месте.

В тему: Сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. Игра пройдет в Париже 7 октября.