Команда Шевы сыграет с действующими чемпионами мира: названа дата матча

Главное: Сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. Игра пройдет в Париже 7 октября.

Детали: Уже в среду, 7 октября, сборная Украины сыграет товарищеский матч в Париже на стадионе «Стад де Франс». Как передает пресс-служба Украинской футбольной ассоциации, соперником команды Андрея Шевченко станут действующие чемпионы мира французы, которые сейчас вторые (после Бельгии) в рейтинге ФИФА (мы, напомним, пока 24-е).

Стартовый свисток прозвучит в 22-10 по Киеву.

Данная встреча станет разогревом к двум поединкам Лиги наций – против Германии и Испании (10 и 13 октября).

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