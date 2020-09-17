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Новости > Команда Шевы сыграет с действующими чемпионами мира: названа дата матча

Команда Шевы сыграет с действующими чемпионами мира: названа дата матча

Александр Панько
17.09.20 03:33
131
Команда Шевы сыграет с действующими чемпионами мира: названа дата матча

Главное: Сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. Игра пройдет в Париже 7 октября.

Детали: Уже в среду, 7 октября, сборная Украины сыграет товарищеский матч в Париже на стадионе «Стад де Франс». Как передает пресс-служба Украинской футбольной ассоциации, соперником команды Андрея Шевченко станут действующие чемпионы мира французы, которые сейчас вторые (после Бельгии) в рейтинге ФИФА (мы, напомним, пока 24-е).

Стартовый свисток прозвучит в 22-10 по Киеву.

Данная встреча станет разогревом к двум поединкам Лиги наций – против Германии и Испании  (10 и 13 октября).

Читайте также: ранее Андрей Шахов писал, что вирус ФИФА снова поражает «Динамо».

В тему: 7 сентября 2020 года мы писали, что ждет сборную Украины в Лиге наций, дав полный расклад.

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, Париж, Франция, спорт, Лига наций, сборная Украины по футболу

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