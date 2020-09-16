Немцы рассказали о еще одном негативном последствии депрессии для нашего человека

Главное: Стало известно о еще одном негативном последствии депрессии. Из-за нее у человека учащается сердцебиение.

Детали: Немецкие исследователи из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете выяснили о депрессии кое-что новое. Их цитирует издание MedicalExpress.

Ученые установил следующее, сказано в отчете: «У людей с депрессией частота сердечных сокращений в среднем на 10–15 ударов в минуту выше, чем у людей, которых она не одолела».

Эксперты поясняют: «Двумя инновационными элементами в нашем исследовании были непрерывная регистрация сердечного ритма в течение нескольких дней и ночей, а также использование нового антидепрессанта кетамина, который может достаточно быстро уменьшить проявления депрессии».

В статье сказано: «После приема пациентами антидепрессанта им снова измерили сердцебиение, и оказалось, что его показатели приблизились к нормальным значениям».

Исследователи говорят: «Обычно частота сердечных сокращений выше днем и ниже ночью. Снижения частоты сердечных сокращений ночью при депрессии не происходит. Это может быть одним из способов диагностики депрессии».

В тему: 2 сентября 2020 года мы писали, что стало известно о еще одном негативном последствии стресса для организма.