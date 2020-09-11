Итальянцы создали ну очень быстрый тест на коронавирус

Главное: В Италии создан быстрый тест на коронавирус. Он находил заразу за три минуты.

Детали: Итальянцы создали очень быстрый тест на коронавирус. Как передает местное министерство здравоохранения, новинка выявляет заразу всего за три минуты.

Медики поясняют, что данный тест проводится с использованием слюны пациента.

Также уточняется, что он был разработан компанией в городе Мерате в сотрудничестве с университетом Саннио.

В тему: 4 сентября 2020 года мы писали, что в ВОЗ рассказали, когда начнется вакцинация людей от коронавируса.