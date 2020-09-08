Верещук считает рейтинги Кличко завышенными

Кандидат на должность киевского городского головы, народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук выразила возмущение тем, что социологические компании манипулируют мнением избирателей. Как сообщает «Интерфакс-Украина», по ее мнению, рейтинг действующего мэра Виталия Кличко очень сильно завышен.

«Вы хотите сказать, что рейтинг Кличко в Киеве более 64%? Не шутите. Конечно, нет. Мы проводим свои замеры. Там не то, что 64%, там 34% очень трудно собрать. Меня удивляет, зачем социологические группы идут на такие вещи?», — прокомментировала Верещук в эфире «Obozrevatel TV» обнародованные данные социологических исследований.

Она считает, что такие данные могут быть следствием искусственного завышения рейтинга тех или иных сил по коммерческим причинам. «Это же очевидные вещи. Я такую имею такую информацию. И не только я, но, наверное, все, кто занимается сейчас местными выборами, кто погрузился в процесс. Это позорная ситуация. Люди, а как мы хотим построить страну или местное самоуправление, если мы не хотим сами себе сделать те правила и форматы, которые не будут позволять подобного?», — сказала политик.