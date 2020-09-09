Стало известно о смертельной опасности дефицита витамина D для мужчин

Главное: Дефицит витамина D опасен для мужчин. Свои выводы сделали бельгийские ученые.

Детали: Бельгийские ученые из Католического унивеситета Левена поведали об опасности дефицита витамина D для мужчин. Об этом говорится в их работе.

Исследователи утверждают, что его недостаток в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти.

В ходе своей работы эксперты провели исследования с участием почти двух тысяч мужчин в возрасте 40-79 лет.

Отмечается, что ученые сравнили уровни метаболитов витамина D у пациентов с текущими показателями их здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия.

Выяснилось следующее: «Уровень метаболитов был связан с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний, рака и остеопороза, а также преждевременной смерти».

Авторы исследования говорят: «С наибольшей вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем можно не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по другому метаболиту - свободному 25-гидроксивитамину D».

В тему: 29 августа 2020 года мы писали, что немецкие ученые предложили использовать антивитамины вместо антибиотиков.