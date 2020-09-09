Россияне создали лекарство от коронавируса из очень странного ингредиента

Главное: В России заявили о создании средства от коронавируса. Его сделали из легких крупного рогатого скота.

Детали: Российские ученые заявили о создании нового средства от коронавируса. Как пишут местные СМИ, его произвели из легких крупного рогатого скота.

Отмечается, что новый препарат называется «сурфактант-БЛ»: он предназначен для лечения тяжелых поражений легких и используется в виде ингаляций.

В публикации говорится, что исследователи «назначали процедуру больным по тридцать минут дважды в день: эффект был заметен уже через двое суток лечения, иногда процедуру продлевали до пяти дней».

По данным россиян, «использование сурфактанта помогло сократить смертность среди тяжелых больных с 80% до 14,3%».

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