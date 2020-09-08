Митрополит Антоний объяснил, почему человек не чувствует радости по достижении чего-то нужного

Главное: Здесь сразу несколько вопросов серьезных надо задать себе. Говорит митрополит Антоний.

Детали: Каждому верующему человеку просто необходимо знать: все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно.

«Здесь сразу несколько вопросов серьезных надо задать себе. Первый: с какой целью человек добивается чего-то? Действительно ли это необходимо? Второй: какими путями добивается? Не было ли ничего явно непозволительного для христиан? То-есть того, что бы заставило кого-то переживать, другими словами, не было ли вреда кому-то? Не делалось ли с явным сознанием „уж я то сумею своего добиться“. Не забыл ли человек о Боге полу усердии? Такое к добру не приведет. И последнее, если это только прихоть, то такое разочарование естественно», — пояснил управделами УПЦ

Иерарх напомнил, что каждому верующему человеку просто необходимо знать: «все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно».

По словам владыки, это заметил еще преподобный Марк подвижник в V веке.

«Отсюда и надо смотреть на свою деятельность, и этим оценивать результат. Это не значит — вовсе не принимать участие, пустить всё на самотек. Не значит и то, что нельзя начинать свои дела решительно и со знанием дела. Это значит, нельзя ничего делать по страсти, ублажать свои прихоти, подчеркивать своей энергией зависимость своего „я“. Если такое возникает, надо с этим бороться, тогда и настроение улучшится. Бог поможет», — подытожил митрополит Антоний.