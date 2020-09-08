Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний объяснил, почему человек не чувствует радости по достижении чего-то нужного

Александра Кудрявцева
08.09.20 17:40
276
Митрополит Антоний объяснил, почему человек не чувствует радости по достижении чего-то нужного
Главное: Здесь сразу несколько вопросов серьезных надо задать себе. Говорит митрополит Антоний.
 
Детали: Каждому верующему человеку просто необходимо знать: все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно.
 
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на ютуб-канале «Витражи».
 
«Здесь сразу несколько вопросов серьезных надо задать себе. Первый: с какой целью человек добивается чего-то? Действительно ли это необходимо? Второй: какими путями добивается? Не было ли ничего явно непозволительного для христиан? То-есть того, что бы заставило кого-то переживать, другими словами, не было ли вреда кому-то? Не делалось ли с явным сознанием „уж я то сумею своего добиться“. Не забыл ли человек о Боге полу усердии? Такое к добру не приведет. И последнее, если это только прихоть, то такое разочарование естественно», — пояснил управделами УПЦ.
 
Иерарх напомнил, что каждому верующему человеку просто необходимо знать: «все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно».
 
 
По словам владыки, это заметил еще преподобный Марк подвижник в V веке.
 
«Отсюда и надо смотреть на свою деятельность, и этим оценивать результат. Это не значит — вовсе не принимать участие, пустить всё на самотек. Не значит и то, что нельзя начинать свои дела решительно и со знанием дела. Это значит, нельзя ничего делать по страсти, ублажать свои прихоти, подчеркивать своей энергией зависимость своего „я“. Если такое возникает, надо с этим бороться, тогда и настроение улучшится. Бог поможет», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, в чем заключаются претензии противников Церкви.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

04.09.20 09:16

Сербские МиГ-29 в ходе войны 1999 года

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.09.20 09:33

С балкона на голову упал кирпич. Кто виноват? Что делать?

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

В России видят поражение Лукашенко, а Тихановская уже работает президентом: что сейчас происходит в Беларуси
08.09.20 15:21

В России видят поражение Лукашенко, а Тихановская уже работает президентом: что сейчас происходит в Беларуси

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Ефремову вынесли приговор в то время, как у здания суда назвали «настоящую виновницу» ДТП

Ефремову вынесли приговор в то время, как у здания суда назвали «настоящую виновницу» ДТП
08.09.20 13:33
2488
Последние новости
08.09.20 17:47

Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - «Правый сектор»
08.09.20 17:40

Митрополит Антоний объяснил, почему человек не чувствует радости по достижении чего-то нужного
08.09.20 16:52

Тайсон назвал украинца среди лучших боксеров современности
08.09.20 16:25

Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
08.09.20 16:13

Спустя ровно год после освобождения кто-то жестоко избил бывшего политзаключенного Балуха
08.09.20 15:46

Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского
08.09.20 15:24

На фоне протестов в Беларусь направляются войска из России и Сербии
Фото и Видео
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского
Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского
Сегодня храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине — Рождества Богородицы в Киеве
Сегодня храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине — Рождества Богородицы в Киеве
Появилось видео чудо-моста в Китае
Появилось видео чудо-моста в Китае
На станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди
На станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди
Появилось видео жутких пожаров, охвативших Калифорнию
Появилось видео жутких пожаров, охвативших Калифорнию
В Киеве из окна высотки выпала женщина. Спасти ее не удалось
В Киеве из окна высотки выпала женщина. Спасти ее не удалось
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
«Схематозники Януковича и предатели»: журналисты показали, кто живет по соседству с Зеленским
«Схематозники Януковича и предатели»: журналисты показали, кто живет по соседству с Зеленским
«Монету Джорджа Вашингтона» продадут за сумасшедшие деньги
«Монету Джорджа Вашингтона» продадут за сумасшедшие деньги
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.