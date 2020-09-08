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Тайсон назвал украинца среди лучших боксеров современности

Автор: «Фраза»
08.09.20 16:52
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Тайсон назвал украинца среди лучших боксеров современности

Главное: Легендарный боксер Майк Тайсон назвал чемпиона мира по боксу по версиям WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе, украинца Василия Ломаченко одним из лучших боксеров современности.

Детали: Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучших боксеров современности. Как сообщает Lenta.ru, в подкасте Джо Рогана легендарный спортсмен отдельно выделил украинца Василия Ломаченко, а также американцев Девина Хейни, Шакура Стивенсона, Джервонта Дэвиса, Эррола Спенса и Райана Гарсию.

По его словам, за этими спортсменами интересно наблюдать.

В тему: В начале мая 2020 года легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд почти одновременно объявили о возвращении в ринг. Пока только в благотворительных целях.

Однако в итоге Тайсон сразился пока лишь только с белой акулой.

В последнем рейтинге лучших боксеров тяжелой весовой категории за последние 50 лет Тайсон занял седьмую строчку, вслед за Эвандером Холифилдом. Сразу за ним идет украинский боксер Владимир Кличко.

Тэги: бокс, Майк Тайсон, спорт, Василий Ломаченко

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