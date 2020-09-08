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Полицейские авто хотят оборудовать камерами, которые фиксируют нарушение ПДД прямо на ходу

Александр Панько
08.09.20 14:54
207
Полицейские авто хотят оборудовать камерами, которые фиксируют нарушение ПДД прямо на ходу

Главное: Полицейские автомобили хотят оборудовать приборами для фиксации нарушения скорости движения машин на ходу.

Детали: Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, в ближайшее время правоохранители начнут тестировать приборы, которые устанавливаются в патрульных автомобилях и позволяют фиксировать нарушения правил дорожного движения прямо на ходу. Речь в том числе идет и о скорости автомобилей, движущихся как в попутном направлении, так и по встречном.

«Сейчас закупаются 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов», — заявил полицейский на пресс-конференции по результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД 8 сентября.

Как заявил в ходе мероприятия председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков, до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а следующие 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из трех частей:

первая — это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности и о них знают все водители;

вторая — это камеры, которые устанавливают в полицейские авто;

третья — это камеры типа TruCam.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве и области начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн.

В целом за 2 месяца работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

Тэги: штраф, нарушение, скорость, патрульная полиция, фиксация, правила дорожного движения, авто, новости Украины, Алексей Билошицкий

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