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В Херсоне учительница воровала и продавала школьные ноутбуки

Александр Панько
08.09.20 13:50
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В Херсоне учительница воровала и продавала школьные ноутбуки

Главное: В одной из школ Херсона произошел неординарный случай. Там учительница украла 8 ноутбуков и 1 видеопроектор и продала их.

Детали: В Херсоне на скамье подсудимых оказалась учительница, которую обвиняют в присвоении школьного имущества на 80 тысяч гривен. Она продавала школьные ноутбуки и видеопроектор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

По данным следствия, в период 2019-2020 годов, работая учителем в одной из общеобразовательных школ Херсона, женщина присвоила и продала 8 ноутбуков и 1 видеопроектор из школьного класса.

Сейчас на имущество обвиняемой наложили арест. Ей грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В тему: В Сумской области учительница сдала в ломбард 12 школьных нетбуков, которые были куплены за государственные средства по программе «Новая украинская школа». За все она получила 36 тысяч гривен.

Тэги: общество, кража, Херсон, школа, новости Украины

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