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Ефремову вынесли приговор в то время, как у здания суда назвали «настоящую виновницу» ДТП

Александр Панько
08.09.20 13:33
275
Ефремову вынесли приговор в то время, как у здания суда назвали «настоящую виновницу» ДТП

Главное: Российского актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. С него также взыскали 800 тыс. руб. штрафа и лишили водительских прав на 3 года с момента освобождения.

Детали: Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека по неосторожности, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщает Lenta.ru, после оглашения приговора конвоиры одели на Ефремова наручники.

Отметим, что минимальное наказание по указанно статье составляет 5 лет, а максимальное — 12 лет лишения свободы. Суд учел тот факт, что подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в качестве отягчающего обстоятельства.

Кроме того, суд удовлетворил требование государственного обвинителя о взыскании 500 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова, увеличив эту сумму до 800 тыс. рублей (291 тыс. грн).

Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года, которые начнут действовать после его освобождения.

Как сообщает канал КП в Telegram, Ефремов слушал приговор шатаясь и держась за стол. Было ощущение, что он вот-вот упадет.

Между тем, по данным актера Никиты Джигурды, Ефремов взял на себя вину за случившееся, так как на самом деле в момент ДТП за рулем автомобиля сидела женщина. Как сообщает Lenta.ru, на митинге у здания суда он сослался на заключение эксперта Юрия Макеева, который доказал, что за рулем сидела актриса театра «Современник» Дарья Белоусова.

Джигурда показал фотографию джипа после аварии и сказал, что на ней видно, как из автомобиля появляется женская нога, которую он опознал по надетой туфле. Он показал фотографии женщины, снятые камерой наблюдения 8 июня — в день аварии, на которых видно, что она находится с Ефремовым возле его машины.

В тему: 3 сентября 2020 года Михаил Ефремов в последнем слове признал свою вину. Тогда же обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Напомним: 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер.

Тогда же, по данным СМИ, он признал свою вину.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов заявил о своей невиновности.

5 июля известный российский пропагандист Владимир Соловьев продемонстрировал фотокопию заключения эксперта, из которого следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Ефремова были найдены следы ДНК актера.

20 августа Пашаев заявил, что защита нашла «секретного свидетеля», который утверждает, что актер в момент смертельного ДТП находился на пассажирском сидении.

Позже Пашаев заявил, что уже установлена личность водителя, который на самом деле находился за рулем автомобиля, совершившего смертельное ДТП.

Тэги: ДТП, суд, мир, приговор, культура, Михаил Ефремов, Никита Джигурда, Дарья Белоусова

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