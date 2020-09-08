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Митрополит Антоний объяснил, в чем заключаются претензии противников Церкви

Александра Кудрявцева
08.09.20 13:00
269
Митрополит Антоний объяснил, в чем заключаются претензии противников Церкви
Главное: Бросающие камни в Церковь в силу своих заблуждений видят ее в искаженном виде, но «голос Церкви звучит уже две тысячи лет и будет звучать до скончания века», и слушать его или нет — личный выбор каждого.
 
Детали: Играющим против Церкви не стоит сжигать за собой мосты, по которым они могут вернуться домой.
 
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на ютуб-канале «Витражи».
 
Иерарх отметил, что все больше людей втягиваются в опасную игру под названием «ненависть к Церкви», но если человек сам себя спросит — за что ненавидит Церковь, то толком ничего не сможет против нее предъявить.
 
«Основ как таковых для ненависти нет, все протесты — это лишь повод выплеснуть негатив. Раскладывая все по полочкам, ища логичные доводы и аргументы, люди, бунтующие против Церкви, неминуемо приходят к бессмысленнсти и несостоятельности своих упреков в ее адрес. То, с чем они обычно сталкиваются в процессе раскопок своей души — так это с глубокими, давними обидами на мир и людей и желанием найти „козла отпущения“ — тоесть виновного во всех своих проблемах и бедах. И Церковь — отличная мишень для этого: долготерпеливая и милосердная, Церковь, мол, навязывает свое видение, отношение к тем или иным явлениям, событиям, происходящим в мире. Она ведь несовременна, отстает от века», — пояснил управделами УПЦ.
 
Он напомнил, что в Церкви «никто никого не заставляет, и это основа христимнского вероучения».
 
«Господь настолько уважает свободу человека, что не желает ее ничем нарушить. Позволяет человеку богохульствовать, злословить Себя. Вдумайтесь: создание злословит Создателя. И, несмотря на это, Он распинается даже за самое неблагодарное дитя», — добавил митрополит Антоний.
 
По мнению иерарха, бросающие камни в Церковь в силу своих заблуждений видят ее в искаженном виде, но «голос Церкви звучит уже две тысячи лет и будет звучать до скончания века», и слушать его или нет — личный выбор каждого.
 
 
«Человек может отказаться от Церкви, но Церковь никогда от него не отказывается. Когда действительно посещают в жизни скорби, человек идет туда, куда мама водила его в глубоком детстве — в храм Божий. Когда весь мир отказывается от него, все близкие и родные отступаются, предают — одна Церковь принимает и утешает, не осуждая, не отвергая, как дитя», — отметил Управделами УПЦ.
 
По словам владыки, борьба против Церкви напоминает ситуацию с неразумным ребенком, который отбрасывает заботливую руку родителя и говорит «я сам», и падает при этом в лужу или яму«.
 
«Так что всем играющим против Церкви советую не сжигать мосты за собой — возможно, именно по этим мостам придется возвращаться домой. „Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом“ (1 Кор. 3.19), а Бог никогда поругаем не бывает, и Церковь Его пребудет вовеки», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, что нужно сделать, что бы оставить о себе добрую память.

Тэги: церковь, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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