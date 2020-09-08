Митрополит Антоний объяснил, в чем заключаются претензии противников Церкви

Главное: Бросающие камни в Церковь в силу своих заблуждений видят ее в искаженном виде, но «голос Церкви звучит уже две тысячи лет и будет звучать до скончания века», и слушать его или нет — личный выбор каждого.

Детали: Играющим против Церкви не стоит сжигать за собой мосты, по которым они могут вернуться домой.

Иерарх отметил, что все больше людей втягиваются в опасную игру под названием «ненависть к Церкви», но если человек сам себя спросит — за что ненавидит Церковь, то толком ничего не сможет против нее предъявить.

«Основ как таковых для ненависти нет, все протесты — это лишь повод выплеснуть негатив. Раскладывая все по полочкам, ища логичные доводы и аргументы, люди, бунтующие против Церкви, неминуемо приходят к бессмысленнсти и несостоятельности своих упреков в ее адрес. То, с чем они обычно сталкиваются в процессе раскопок своей души — так это с глубокими, давними обидами на мир и людей и желанием найти „козла отпущения“ — тоесть виновного во всех своих проблемах и бедах. И Церковь — отличная мишень для этого: долготерпеливая и милосердная, Церковь, мол, навязывает свое видение, отношение к тем или иным явлениям, событиям, происходящим в мире. Она ведь несовременна, отстает от века», — пояснил управделами УПЦ

Он напомнил, что в Церкви «никто никого не заставляет, и это основа христимнского вероучения».

«Господь настолько уважает свободу человека, что не желает ее ничем нарушить. Позволяет человеку богохульствовать, злословить Себя. Вдумайтесь: создание злословит Создателя. И, несмотря на это, Он распинается даже за самое неблагодарное дитя», — добавил митрополит Антоний.

По мнению иерарха, бросающие камни в Церковь в силу своих заблуждений видят ее в искаженном виде, но «голос Церкви звучит уже две тысячи лет и будет звучать до скончания века», и слушать его или нет — личный выбор каждого.

«Человек может отказаться от Церкви, но Церковь никогда от него не отказывается. Когда действительно посещают в жизни скорби, человек идет туда, куда мама водила его в глубоком детстве — в храм Божий. Когда весь мир отказывается от него, все близкие и родные отступаются, предают — одна Церковь принимает и утешает, не осуждая, не отвергая, как дитя», — отметил Управделами УПЦ

По словам владыки, борьба против Церкви напоминает ситуацию с неразумным ребенком, который отбрасывает заботливую руку родителя и говорит «я сам», и падает при этом в лужу или яму«.

«Так что всем играющим против Церкви советую не сжигать мосты за собой — возможно, именно по этим мостам придется возвращаться домой. „Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом“ (1 Кор. 3.19), а Бог никогда поругаем не бывает, и Церковь Его пребудет вовеки», — подытожил митрополит Антоний.