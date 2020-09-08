У Петрашко второй по толщине карман среди министров, у него больше всего кэша, — СМИ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко вошел в тройку самых богатых членов правительства. Об этом сообщает интернет-издание «Обозреватель», пишет «Знай».

Издание сообщает, что Игорь Петрашко стал самым богатым членом правительства, уступив пальму первенства лишь его старожилу — министру внутренних дел Арсену Авакову, который на протяжении двух десятков лет до прихода в Кабмин был успешным бизнесменом .

Министр экономики на начало этого года задекларировал почти 2 млн долларов, из которых 990 тыс. долларов он хранит наличными и 808 тыс. долларов — на счетах в Morgan Stanley (США). По размеру наличных средств Петрашко держит пальму лидерства среди членов Кабмина.

Кроме того, Петрашко вошел в первую тройку министров по размеру полученного в 2019 году дохода — 15,6 млн грн, более 80% которого обеспечила компания Ukrlandfarming находящегося под следствием НАБУ Олега Бахматюка.

«Обозреватель» также напомнил, что министр Петрашко успел отличиться «забывчивостью» при заполнении декларации, в частности, изначально он не указал в ней московскую квартиру жены, стоимостью в 200 тыс. долларов, и внес ее лишь два месяца спустя.