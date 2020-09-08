В МВД Украины рассказали, что на самом деле произошло с белорусскими оппозиционерами

Главное: Белорусские СМИ сообщили о задержании оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова украинскими пограничниками. По данным замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, их выдворили из Беларуси, в то время как Мария Колесникова добровольно решила остаться в стране.

Детали: Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов были задержаны на территории Украины. Как сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси, это произошло в рамках взаимодействия между двумя государствами.

При этом в комитете ничего не знают о планах по экстрадиции политиков назад в Беларусь.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».

При этом говоря о ситуации сложившейся с еще одной оппозиционеркой — Марией Колесниковой — он дал понять, что она сама решила остаться в стране: «Эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу».

«Она осталась на территории республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко», — заключил Геращенко.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированные источники, Колесникова на границе порвала свой паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины.

Отметим, что Государственная пограничная служба Украины пока ничего не сообщала о задержании белорусских оппозиционеров.

В тему: Рано утром 8 сентября 2020 года Сорасницу бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову задержали за незаконное пересечение границы. Е0е двум ее коллегам удалось выехать в Украину, что было подтверждено Государственной пограничной службой Украины.