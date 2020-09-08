Опальный российский священник намекнул на интимные отношения между Поклонской и Соловьевым

Главное: Опальный российский священник Сергий (Романов), которого называют бывшим духовником коллаборантки и перебежчицы Натальи Поклонской, рассказал о ее прелюбодеянии с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Детали: По словам опального российского священнослужителя Сергия, бывшая украинская гражданка, бывшая прокурор Крыма, перешедшая на сторону оккупантов, Наталья Поклонская, будучи замужем за прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым, совершила прелюбодеяние с известным российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Обращение клирика к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому, после этого она «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».

Сергий также возмутился, что этот «разврат» транслировался телеканалом «Спас».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий в свое время был известен как духовник бывшей прокурора Крыма Натальи Поклонской и идеолог так называемой «секты царебожников». По мнению ее членов, российский царь Николай II был мессией и погиб за веру.

В последнее время стал известен публичным отрицанием существования коронавируса. Он проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. А также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием на три дня передать ему свои полномочия.

В итоге Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил сана. Центр по противодействию экстремизму МВД проверил его проповеди и усмотрел в них признаки разжигания ненависти. После этого суд города Верхняя Пышма Свердловской области признал его виновным в распространении фейков в интернете и оштрафовал на 90 тыс. руб.

Кроме того, в отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных истязаниях несовершеннолетних и нападении на телеведущую Ксению Собчак. На данный момент также ожидает суда по отлучению от церкви.

До того как стать священником, Романов был осужден на четыре года за хищение госимущества и ДТП, в котором погиб человек, он также сознался в убийстве при разбое. В итоге он был приговорен к 13 годам колонии.

Наталья Поклонская с 2002 г работала в органах прокуратуры Украины. С 11 по 17 марта 2014 года была прокурором Автономной Республики Крым. Была гособвинителем по одному из самых громких уголовных дел Крыма — ОПГ «Башмаков». Однако наибольшую известность получила после захвата Крыма Российской Федерацией. С самого начала оккупации она перешла на сторону захватчиков и в мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым. На этой должности приложила много усилий для уголовного преследования лидеров крымскотатарского движения Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова, а также инициировала запрещение деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в РФ.

В сентябре 2016 года стала депутатом Государственной думы РФ VII созыва. Однако в итоге выборы в Крыму не были признаны ни США, ни Евросоюзом.

В тему: 9 мая 2016 года оккупационный прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла на акцию «Бессмертный полк» в Симферополе с иконой российского царя Николая II, которую привезли на полуостров из Москвы.

В марте 2017 года Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая II и к нему уже начали носить больных людей.