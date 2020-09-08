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Футболист за 180 миллионов евро заразился коронавирусом

Александр Панько
08.09.20 09:06
531
Футболист за 180 миллионов евро заразился коронавирусом

Главное: Французский нападающий Килиана Мбаппе заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест.

Детали: Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе заболел коронавирусом. Он заразился, находясь в расположении национальной команды, которая играла матчи Лиги наций.

Как сообщает Федерация футбола Франции, лидер команды сдал тест, который оказался положительным.

Сейчас бомбардир отстранен от других футболистов и отправлен на самоизоляцию.

Сообщается, что спортсмен готовился к игре со шведами, однако в минувший понедельник УЕФА провел тест на COVID-19, который показал, что он заражен. Отмечается, что сейчас парень находится у себя дома.

Килиана Мбаппе заразился коронавирусом

Напомним, на счету 21-летнего вундеркинда, трансферная стоимость которого сейчас оценивается в 180 миллионов евро, уже 35 матчей и 14 голов за сборную Франции.

Килиана Мбаппе

В тему: 7 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал поединок Лиги наций Испания – Украина.

Тэги: футбол, Франция, спорт, коронавирус, Килиана Мбаппе

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