Составлен список подходящих для города пород собак

Главное: Какие собаки лучше всего чувствуют себя в условиях города? Составлен список пород.

Детали: Российские кинологи составили список пород собак, которые лучше всего чувствуют себя в условиях городской среды. По их словам, хуже всего среди асфальта и многоэтажных домов приходится крупным животным.

Эксперты советуют: «Подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе».

К таким собакам специалисты отнесли следующие породы: вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев.

Кинологи отметили энергичность, преданность, небольшие размеры таких собак.

По их словам, они легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.

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