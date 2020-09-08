Онколог назвал опасный размер родинки

Главное: Онколог объяснил, когда человеку стоит переживать из-за родинок. Назван их опасный размер.

Детали: Российский онколог Михаил Мяснянкин объяснил, когда человеку стоит показать свои родинки врачу. Его цитируют местные СМИ.

Медик говорит, что следует «следить за размерами образований и обращаться к медикам в случае, если родинка стала более пяти миллиметров, также важно обращать внимание на ее окрас».

Он подчеркнул: «Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту».

Специалист напомнил: «Ни при каких обстоятельствах нельзя стараться самостоятельно удалить образование, поскольку такие попытки могут быть крайне опасными».

В тему: 7 сентября 2020 года мы писали, что врач рассказала о тревожных симптомах рака.