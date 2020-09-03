Самой богатой женщиной мира назвали… 50-летнюю писательницу

Главное: Писательница Маккензи Скотт признана самой богатой женщиной мира. Ее состояние перевалило за 68 миллиардов долларов.

Детали: 50-летняя американская писательница Маккензи Скотт признана самой богатой женщиной в мире. Удивительного в этом ничего нет: она является бывшей женой самого состоятельного человека планеты – основателя Amazon Джеффа Безоса.

Эксперты Bloomberg оценили ее состояние в 68,08 миллиарда долларов.

Пара развелась в 2019 году после 26 лет брака. Женщина забрала себе акции Amazon на 35,6 миллиарда долларов, которые за это время подорожали почти в два раза. Самому Джеффу Безосу принадлежат 11,1% акций компании.

В списке самых богатых людей планеты Маккензи Скотт занимает двенадцатую позицию.

На соседней строчке, тринадцатой, оказалась владелица L'Oreal 67-летняя Франсуаза Беттанкур-Майерс, на счету которой 66,88 миллиарда долларов.

ТОП-20 самых богатых людей мира:

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что состояние самого богатого человека планеты впервые перевалило за двести миллиардов долларов.