Зеленский вместо народного артиста присвоил Кузьме Скрябину звание Героя

Главное: Президент Владимир Зеленский да Кузьме Скрябину звание Героя Украины (посмертно), хотя Верховная Рада просила сделать его народным артистом.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с награждением орденом Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно). Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ он подписал сегодня, 17 августа.

Как отмечается, звание Героя Украины присвоено «за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность».

Комментируя случившееся Зеленский напомнил, что «с началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам». «Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие — ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу за сильную, процветающую и непобедимую Украину», — заключил президент.

Отметим, что в октябре 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко вручил семье погибшего орден «За заслуги» I степени (посмертно).

В феврале 2020 года Верховная Рада Украины IX созыва обратилась к шестому президенту Владимиру Зеленскому с запросом по поводу присвоения Кузьменко посмертно звания «Народный артист Украины».

В тему: Утром 2 февраля 2015 года автомобиль лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко столкнулся с молоковозом вблизи села Лозоватка. Он возвращался с концерта, который накануне проходил в Кривом Роге в честь 25-летия группы. От полученных травм он скончался на месте.