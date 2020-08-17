Фраза «До свадьбы заживет!» и ее происхождение: популярный ликбез от «Фраза.юа»

Сегодня фраза «До свадьбы заживет!» плотно укрепилась в народе и стала обыкновенным пожеланием скорого выздоровления. Однако, история происхождения данной фразы не так проста. Существует несколько версий происхождения фразы «До свадьбы заживет!».
«До свадьбы заживет!» — это заклинание?
Одна из версий гласит, что якобы фраза «до свадьбы заживёт!» применялась как ритуальная в бытовых целях. То есть, она, возможно, играла роль своеобразного заклинания.
«До свадьбы заживет!» — это свадебный ритуал?
Другая версия появления фразы «До свадьбы заживёт!» сводится к собственно свадебным ритуалам. Предполагается, что речь шла о невесте, которая перед бракосочетанием должна была оставаться в целости и сохранности.
Незадолго до создания союза с молодым человеком девушку проверяли в ходе специального обряда. Рассматривались даже малейшие шрамы и обсуждались обстоятельства их появления. Дело в том, что родня жениха хотела до конца быть уверенной в том, что девушка сможет удачно выносить потомство.
Якобы именно по этой причине девушкам, получавшим какие-то травмы, частенько говорили: «До свадьбы заживёт!».
«До свадьбы заживет!» — это попытка склонить к интиму?
Третья версия происхождения фразы «До свадьбы заживёт!» гласит, что якобы эта фраза связана с интимным действием, совершаемым мужчиной в отношении представительницы прекрасного пола. Говорят, что на Руси молодые люди склоняли часто девушек к половой близости, приговаривая при этом, что «до свадьбы заживёт!».
При этом некоторые наивные деревенские барышни, прекрасно понимая, что до свадьбы заниматься плотскими утехами это плохая идея, всё равно верили парням и предавались интимной слабости.
Фраза «До свадьбы заживет!» и современность
Сегодня фраза «До свадьбы заживет!» часто используется как мем. В Интернете можно найти очень много соответствующих картинок и видео.