Количество пропавших без вести в ходе протестов в Беларуси приблизилось к сотне

Главное: В Беларуси создан ресурс поиска людей, пропавших без вести в ходе акций протеста в стране. На данный момент на нем размещена информация о 98 участниках.

Детали: За время протестов в Беларуси были задержаны тысячи людей. Как сообщает «Хартияʼ97», многие не найдены до сих пор. Несколько дней их родственники и близкие пытались получить о них хоть какую-то информацию.

По данным журналистов, в настоящее время по всей стране ищут 98 человек. Для этого местный ресурс Tut.by запустил специальный сервис. На его странице можно увидеть фото людей, чья судьба до сих пор неизвестна (изображение и описание раскрываются по клику). Любые сведения о этих людях просят сообщать по номеру телефона.

Отметим, что на данный момент официально известно о двух погибших в ходе протестов. Их похоронили 15 и 16 августа.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву. Как выяснилось, ее к этому вынудили власти республики.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.